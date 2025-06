Monete statunitensi nei cruciverba: la soluzione è Dollari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Monete statunitensi' è 'Dollari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOLLARI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Dollari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Dollari.

Perché la soluzione è Dollari? I dollari sono la moneta ufficiale degli Stati Uniti d'America, simbolo di una delle economie più grandi al mondo. Riconoscibili per il loro design con personaggi storici e simboli nazionali, rappresentano anche una valuta di riferimento globale, utilizzata in molte transazioni internazionali. Conosciuti comunemente come monete o banconote, i dollari sono un elemento fondamentale della finanza mondiale.

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

O S B L N O O Z A L I C A R I T I Mostra soluzione



