La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se è molto grande è una metropoli' è 'Città' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITTÀ

Curiosità e Significato... La parola Città è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Città.

Perché la soluzione è Città? Una città è un grande insediamento umano caratterizzato da elevata densità di popolazione, infrastrutture e attività commerciali. È il cuore di molte società moderne, dove si concentrano culture, lavori e servizi. La sua grandezza spesso definisce il suo ruolo sociale ed economico, trasformandola in una vera e propria metropoli quando raggiunge dimensioni enormi. In sostanza, rappresenta il centro pulsante della vita urbana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Molto grande considerevoleSe è grande è una metropoliIl fiasco quand è molto più grandeUn crostaceo caratterizzato da una chela molto più grande e sviluppata dell altraGrande città di Israele

C Como

I Imola

T Torino

À -

C B I O C A C

Mostra soluzione