La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo erano Battisti e Oberdan' è 'Irredentisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRREDENTISTI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Irredentisti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Irredentisti.

Perché la soluzione è Irredentisti? Gli irredentisti erano coloro che lottavano per riunire territori considerati italiani, come Trento e Trieste, sotto un’unica bandiera nazionale. La loro idea era di recuperare terre perse o considerate parte della patria, spesso in contrasto con potenze straniere. Battisti e Oberdan sono esempi storici di questa forte volontà di unire e rafforzare l’identità italiana attraverso il territorio.

Hai trovato la definizione "Lo erano Battisti e Oberdan" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

R Roma

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

M T E B O O R I Mostra soluzione



