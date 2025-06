La spia... del pescecane nei cruciverba: la soluzione è Pinna

PINNA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Pinna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pinna? Pinna è il termine che indica le appendici cartilaginee o ossee che i pesci, come il pescecane, usano per nuotare e manovrare nell'acqua. Sono fondamentali per la stabilità e il movimento, e spesso sono associate all'immagine iconica del grande predatore marino. Conoscere le pinne aiuta a capire meglio il mondo sottomarino e la sorprendente adattabilità di questi abitanti degli oceani.

Hai davanti la definizione "La spia... del pescecane" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

N Napoli

N Napoli

A Ancona

