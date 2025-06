Il pascolo fatto in alta montagna nei cruciverba: la soluzione è Alpeggio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pascolo fatto in alta montagna' è 'Alpeggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALPEGGIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Alpeggio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alpeggio? L'alpeggio è il termine che indica il pascolo di bestiame in alta montagna durante la stagione estiva. È un'abitudine tradizionale diffusa nelle zone alpine, dove i pastori portano gli animali a pascolare tra pascoli naturali e panorami spettacolari. Un modo per vivere e valorizzare le bellezze delle montagne, mantenendo vive antiche tradizioni di convivenza tra uomo e natura.

Hai trovato la definizione "Il pascolo fatto in alta montagna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

