I tonnellaggi indicano quelle delle navi nei cruciverba: la soluzione è Stazze

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I tonnellaggi indicano quelle delle navi' è 'Stazze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAZZE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Stazze: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stazze? Stazze sono punti di ancoraggio o di fermo utilizzati per le navi, spesso rappresentando posizioni di sosta in porto o in mare. Il termine deriva dal dialetto e indica quindi le aree di ormeggio o di stazionamento delle imbarcazioni, legate al concetto di fermarsi temporaneamente o stabilmente. In ambito marittimo, le stazze sono fondamentali per la sicurezza e la gestione delle navi durante le operazioni di ormeggio.

S Savona

T Torino

A Ancona

Z Zara

Z Zara

E Empoli

