La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Guanciale: presta il volto al commissario Ricciardi nelle fiction' è 'Lino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Lino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lino.

Perché la soluzione è Lino? Lino è un nome proprio maschile molto diffuso in Italia, spesso abbreviazione di Luciano. Può anche riferirsi a materiali come il lino, una fibra naturale usata per tessuti pregiati. In questo caso, LINO si inserisce come soluzione al gioco di parole legato a Ricciardi e al volto di Guanciale, sottolineando l'importanza di nomi o materiali nella cultura italiana.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Guanciale: presta il volto al commissario Ricciardi nelle fiction", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

