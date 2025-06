Fu un famoso negus nei cruciverba: la soluzione è Menelik

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu un famoso negus

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu un famoso negus' è 'Menelik'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENELIK

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Menelik: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Menelik? Menelik fu un famoso negus, titolo etiope equivalente a sovrano o re. È noto per aver difeso l’indipendenza dell’Etiopia contro le invasioni straniere, in particolare nella battaglia di Adwa. La sua figura è simbolo di orgoglio nazionale e resistenza. Menelik rappresenta dunque un importante punto di riferimento storico e culturale per l’Africa e il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fu un famoso gladiatoreSergiu che fu un famoso direttore d orchestraFu un famoso rivoluzionario franceseJacob che fu un famoso fotografo americanoIl Monzeglio che fu un famoso calciatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Fu un famoso negus"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

N Napoli

E Empoli

L Livorno

I Imola

K Kappa

T S O R E D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DESTRO" DESTRO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.