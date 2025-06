Fa i numeri sulla corda nei cruciverba: la soluzione è Funambolo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fa i numeri sulla corda' è 'Funambolo'.

FUNAMBOLO

Curiosità e Significato... La parola Funambolo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Funambolo.

Perché la soluzione è Funambolo? Funambolo indica chi cammina sulla fune, simbolo di equilibrio e concentrazione. È anche usato in senso figurato per descrivere chi affronta sfide delicate con destrezza e sicurezza. La parola deriva dall'antico latino funis (fune) e dal greco ambulos (camminare). Un vero funambolo sa mantenere l'equilibrio tra rischi e abilità, dimostrando grande maestria in ogni passo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fa il numero sulla cordaLa cabala li fa diventare numeriFanno i numeri sulla cordaFa acrobazie sulla cordaNon fa star più nella pelle

F Firenze

U Udine

N Napoli

A Ancona

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

O Otranto

