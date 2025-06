Era bianca per Michail Bulgakov nei cruciverba: la soluzione è Guardia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Era bianca per Michail Bulgakov' è 'Guardia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUARDIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Guardia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Guardia.

Perché la soluzione è Guardia? La parola guardia si riferisce a un gruppo di persone incaricate di proteggere, sorvegliare o mantenere l'ordine, come le forze dell’ordine o i soldati. Può anche indicare un elemento che tutela qualcosa o qualcuno. In contesti storici e letterari, la guardia rappresenta spesso una barriera tra il mondo civile e quello pericoloso o misterioso. È un termine che richiama sicurezza e difesa in ogni sua forma.

Hai trovato la definizione "Era bianca per Michail Bulgakov" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

