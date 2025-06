Dramma di Hugo musicato da Verdi nei cruciverba: la soluzione è Ernani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dramma di Hugo musicato da Verdi' è 'Ernani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERNANI

Curiosità e Significato... La parola Ernani è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ernani.

Perché la soluzione è Ernani? Ernani è un'opera lirica di Giuseppe Verdi, tratta dall'omonimo dramma di Victor Hugo. Il titolo si riferisce al protagonista, un brigante innamorato e tormentato, simbolo di passione e conflitto interiore. Questa opera rappresenta uno dei capolavori del melodramma italiano, unendo musica intensa e una trama avvincente che emoziona ancora oggi gli appassionati.

Hai trovato la definizione "Dramma di Hugo musicato da Verdi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

