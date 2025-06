Corrette irreprensibili nei cruciverba: la soluzione è Compite

COMPITE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Compite più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Compite.

Perché la soluzione è Compite? Compite deriva dal latino competere e indica qualcosa di perfettamente completo, senza difetti o macchie. È usato per descrivere persone o cose impeccabili, irreprensibili e senza sbavature. Quando si dice che qualcosa è corrette e irreprensibili, si sottolinea la sua perfezione e integrità. In sintesi, compite rappresenta l'eccellenza in stato puro, un esempio di purezza e perfezione assoluta.

Hai davanti la definizione "Corrette irreprensibili" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

I Imola

T Torino

E Empoli

