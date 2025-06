Antico pittore greco nei cruciverba: la soluzione è Apelle

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antico pittore greco' è 'Apelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APELLE

Perché la soluzione è Apelle? Apelle è il nome di un famoso pittore greco dell'antichità, noto per le sue opere di grande maestria e raffinatezza. Considerato uno dei più grandi artisti dell'antica Grecia, la sua fama si tramanda ancora oggi come simbolo di eccellenza nella pittura. Il suo nome rimane sinonimo di talento e perfezione artistica, dimostrando come l'arte possa attraversare i secoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un antico pittore grecoAntico grido grecoAntico vaso greco per mantenere fresco il vinoAntico cantore grecoFarsa dell antico teatro greco basata sulla parodia di personaggi mitici

