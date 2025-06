Altro nome del cric nei cruciverba: la soluzione è Binda

Home / Soluzioni Cruciverba / Altro nome del cric

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Altro nome del cric' è 'Binda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BINDA

Curiosità e Significato... La soluzione Binda di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Binda per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Binda? Binda è un termine usato in alcune regioni italiane come sinonimo di cric, ovvero lo strumento impiegato per sollevare veicoli o pesi pesanti. La parola deriva dal nome commerciale Binda, storico marchio di attrezzi meccanici, diventato sinonimo generico per questo tipo di attrezzo. Conoscere questo termine permette di arricchire il proprio lessico tecnico e comprendere meglio il linguaggio pratico del settore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Altro nome del pesce razzaUn altro nome degli ontaniAltro nome con cui è noto lo squalo elefanteAltro nome di ProserpinaAltro nome del castorino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Altro nome del cric" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

S L A C B I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIALBA" SCIALBA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.