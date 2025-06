Il voto di chi non passa nei cruciverba: la soluzione è Insufficienza

Home / Soluzioni Cruciverba / Il voto di chi non passa

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il voto di chi non passa' è 'Insufficienza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INSUFFICIENZA

Curiosità e Significato di Insufficienza

Approfondisci la parola di 13 lettere Insufficienza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Insufficienza? Insufficienza indica una condizione in cui qualcosa non raggiunge i livelli richiesti o aspettati. Può riferirsi a un risultato scolastico insufficiente, a una capacità o prestazione che non soddisfa gli standard, oppure a una mancanza di completezza. In generale, rappresenta una carenza o una mancanza di adeguatezza, spesso richiedendo miglioramenti o interventi per superarla e raggiungere l’obiettivo desiderato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si passa sulla tovaglia a pasto terminatoUn voto referendarioSerie di elementi metallici in cui passa correntePassa per TorinoPassa per Monaco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Insufficienza

Hai davanti la definizione "Il voto di chi non passa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

S Savona

U Udine

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A F T T L I T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FILETTATA" FILETTATA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.