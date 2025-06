Una popolosa città del Messico settentrionale nei cruciverba: la soluzione è Monterrey

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una popolosa città del Messico settentrionale' è 'Monterrey'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTERREY

Curiosità e Significato di Monterrey

Vuoi sapere di più su Monterrey? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Monterrey.

Perché la soluzione è Monterrey? Monterrey è una vivace e importante città del Messico settentrionale, conosciuta per il suo ruolo economico e industriale. Con oltre un milione di abitanti, è un centro dinamico che combina tradizione e modernità, circondato da paesaggi montuosi. La sua energia e vitalità la rendono una meta fondamentale nel panorama messicano, rappresentando un esempio di sviluppo e progresso nel Nord del paese.

Come si scrive la soluzione Monterrey

Non riesci a risolvere la definizione "Una popolosa città del Messico settentrionale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

Y Yacht

