Una pellicola del 1961 di Anthony Mann
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SOLUZIONE: EL CID
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Perché la soluzione è El Cid? El Cid è un film del 1961 diretto da Anthony Mann che narra le gesta di un eroe spagnolo del XI secolo. La storia si concentra sulla lotta per la libertà e il coraggio di un uomo che diventa leggenda. La pellicola combina scene di battaglie epiche con momenti di grande umanità, lasciando un'impronta duratura nel cinema storico. La sua narrazione coinvolgente continua a essere apprezzata nel tempo.
Una pellicola del 1961 di Anthony Mann nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è El Cid
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una pellicola del 1961 di Anthony Mann
- Risposta: EL CID
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 2-3
- Schema utile: E_ ___
- Inizia con: E
- Finisce con: D
Le 5 lettere della soluzione
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