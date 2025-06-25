Una pellicola del 1961 di Anthony Mann

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una pellicola del 1961 di Anthony Mann' è 'El Cid'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EL CID

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Perché la soluzione è El Cid? El Cid è un film del 1961 diretto da Anthony Mann che narra le gesta di un eroe spagnolo del XI secolo. La storia si concentra sulla lotta per la libertà e il coraggio di un uomo che diventa leggenda. La pellicola combina scene di battaglie epiche con momenti di grande umanità, lasciando un'impronta duratura nel cinema storico. La sua narrazione coinvolgente continua a essere apprezzata nel tempo.

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Una pellicola del 1961 di Anthony Mann nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è El Cid

Quando la definizione "Una pellicola del 1961 di Anthony Mann" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'El Cid'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una pellicola del 1961 di Anthony Mann

Una pellicola del 1961 di Anthony Mann Risposta: EL CID

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 2-3

2-3 Schema utile: E_ ___

E_ ___ Inizia con: E

E Finisce con: D

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli L Livorno C Como I Imola D Domodossola

La soluzione 'El Cid' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una pellicola del 1961 di Anthony Mann". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.