La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un coleottero' è 'Anobio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANOBIO

Curiosità e Significato di Anobio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Anobio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Anobio.

Perché la soluzione è Anobio? Anobio deriva dal greco e indica un organismo che vive in ambienti senza ossigeno, come alcuni insetti o batteri. È un termine usato in biologia per descrivere specie che si sono adattate a condizioni estreme di anossia. Conoscere queste creature ci permette di comprendere meglio la varietà della vita sulla Terra, anche nei luoghi più inospitali.

Come si scrive la soluzione Anobio

Hai trovato la definizione "Un coleottero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

O Otranto

B Bologna

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N A V A N E L L Mostra soluzione



