OLIVA

Curiosità e Significato di Oliva

Perché la soluzione è Oliva? L'oliva è il frutto dell'albero di ulivo, fondamentale nella dieta mediterranea. Può essere verde o nera, e dopo la raccolta viene sottoposta a lavorazioni che ne estraggono l'olio, prezioso per la cucina e la salute. Le varietà come la taggiasca e l’ascolana sono rinomate per il loro sapore unico e intenso, rendendo l’oliva un simbolo di tradizione e gusto.

Come si scrive la soluzione Oliva

O Otranto

L Livorno

I Imola

V Venezia

A Ancona

