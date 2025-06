Sport che si pratica vestiti di bianco nei cruciverba: la soluzione è Scherma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sport che si pratica vestiti di bianco' è 'Scherma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHERMA

Curiosità e Significato di Scherma

La parola Scherma è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scherma.

Perché la soluzione è Scherma? La scherma è uno sport in cui i praticanti indossano abiti bianchi e utilizzano una spada per sfidarsi in duelli eleganti e strategici. La tradizione vuole che le divise siano completamente bianche, simbolo di purezza e disciplina. È uno sport antico, ricco di storia e tecnica, che combina agilità, velocità e tattica. La scherma rappresenta un’arte marziale raffinata e coinvolgente, perfetta per chi ama sfide intelligenti.

Come si scrive la soluzione Scherma

La definizione "Sport che si pratica vestiti di bianco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O A P R I O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIPOSATO" RIPOSATO

