Si dispongono uno sopra l altro nei cruciverba: la soluzione è Strati

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dispongono uno sopra l altro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dispongono uno sopra l altro' è 'Strati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRATI

Curiosità e Significato di Strati

Non fermarti alla soluzione! Conosci Strati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Strati.

Perché la soluzione è Strati? Strati indica i diversi livelli sovrapposti di un materiale o di un elemento, come le foglie di una torta o le pieghe di una roccia. È un termine che descrive la disposizione in più parti o livelli uno sopra l’altro, spesso usata per evidenziare la stratificazione naturale o artificiale. In parole semplici, rappresenta ciò che si trova impilato o disposto in modo stratificato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dispongono intorno al piattoNon si deve dormirci sopraCi si giura sopraUna cifra cui si sta sopra e sottoSi portano sopra o sotto il ginocchio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Strati

Hai davanti la definizione "Si dispongono uno sopra l altro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E I R M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GERMI" GERMI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.