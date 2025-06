Raccolta di uva per fare vino nei cruciverba: la soluzione è Vendemmia

Home / Soluzioni Cruciverba / Raccolta di uva per fare vino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Raccolta di uva per fare vino' è 'Vendemmia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENDEMMIA

Curiosità e Significato di Vendemmia

Hai risolto il cruciverba con Vendemmia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Vendemmia.

Perché la soluzione è Vendemmia? La vendemmia è il momento in cui si raccolgono manualmente o con strumenti le uve mature dai vigneti, pronte per essere trasformate in vino. È un'operazione fondamentale nel ciclo di produzione vinicola, simbolo di tradizione e passione. La cura durante questa fase influisce sulla qualità del prodotto finale, rendendo la vendemmia un evento speciale per appassionati e produttori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vino prodotto con uva stagionataLa raccolta dell uvaVino d uva seccaAmpi contenitori usati un tempo per fare il vinoSecchi di legno per la raccolta dell uva

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vendemmia

Hai trovato la definizione "Raccolta di uva per fare vino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

M Milano

M Milano

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T E I R O N U G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MUNGITORE" MUNGITORE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.