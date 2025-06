Pianta aromatica dal fiore medicinale nei cruciverba: la soluzione è Timo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pianta aromatica dal fiore medicinale' è 'Timo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMO

Curiosità e Significato di Timo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Timo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Timo? Il timo è una pianta aromatica molto diffusa in cucina e nella medicina naturale, nota per il suo profumo intenso e le proprietà terapeutiche. Il suo fiore medicinale viene utilizzato per alleviare tosse e malanni respiratori, mentre le foglie donano sapore a tanti piatti. Un'erba versatile che unisce gusto e benessere, perfetta per arricchire ogni momento di salute e sapore.

Come si scrive la soluzione Timo

Hai davanti la definizione "Pianta aromatica dal fiore medicinale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

