Le ossa fra le spalle e i gomiti nei cruciverba: la soluzione è Omeri

Home / Soluzioni Cruciverba / Le ossa fra le spalle e i gomiti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le ossa fra le spalle e i gomiti' è 'Omeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMERI

Curiosità e Significato di Omeri

Approfondisci la parola di 5 lettere Omeri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Omeri? Gli omeri sono le ossa che collegano le spalle ai gomiti, ovvero i nostri ossi del braccio. Sono fondamentali per la mobilità e la forza degli arti superiori. Questi ossi permettono di muovere le braccia in molteplici direzioni e sono cruciali nelle attività quotidiane e sportive. Conoscere gli omeri ci aiuta a capire meglio il nostro corpo e il suo funzionamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le ossa fra spalle e gomitiOssa delle spalleOssa dei gomitiOssa che formano le spalleTuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Omeri

Hai trovato la definizione "Le ossa fra le spalle e i gomiti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N E O E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VELENO" VELENO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.