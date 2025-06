Non caldo ma nemmeno freddo nei cruciverba: la soluzione è Tiepido

TIEPIDO

Curiosità e Significato di Tiepido

La soluzione Tiepido di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tiepido per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tiepido? Tiepido descrive qualcosa che si trova tra caldo e freddo, né troppo caldo né troppo freddo. È un termine usato per indicare una temperatura moderata, spesso associata a sensazioni di comfort o a un atteggiamento poco deciso. Si può usare anche in senso figurato, per descrivere emozioni o atteggiamenti poco intensi o poco entusiasti, mantenendo sempre un tono di moderazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si beve caldo o freddoPiace caldo o freddoNé freddo né caldoIl bagno caldo e freddo finlandeseUna bottiglia che tiene caldo

Come si scrive la soluzione Tiepido

T Torino

I Imola

E Empoli

P Padova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

