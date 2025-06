Non ancora asciutto nei cruciverba: la soluzione è Bagnato

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ancora asciutto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non ancora asciutto' è 'Bagnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAGNATO

Curiosità e Significato di Bagnato

Hai risolto il cruciverba con Bagnato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bagnato.

Perché la soluzione è Bagnato? Bagnato indica qualcosa che è ancora umido o bagnato, cioè non completamente asciutto. Può riferirsi a vestiti, superfici o oggetti appena lavati o esposti alla pioggia. È un termine comune per descrivere uno stato di umidità residua, spesso temporaneo, che richiede ancora un po’ di tempo per asciugarsi completamente. In breve, è ciò che si dice quando qualcosa è ancora umido, ma pronto a diventare asciutto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non ancora maturaNon ancora sfogliatoNon hanno ancora compiuto diciott anniTirar su l ancora e partireSono ancora in questo mondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bagnato

Stai cercando la risposta alla definizione "Non ancora asciutto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P A N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENNA" PENNA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.