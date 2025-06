Inviata, come una lettera nei cruciverba: la soluzione è Spedita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Inviata, come una lettera' è 'Spedita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPEDITA

Curiosità e Significato di Spedita

La soluzione Spedita di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spedita per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spedita? Spedita indica qualcosa che è stata inviata o consegnata a destinazione, come una lettera o un pacco. È il participio passato del verbo spedire, che significa far partire un oggetto dal mittente verso il destinatario. In breve, quando qualcosa è spedità, è in viaggio o pronta per arrivare a chi la attende, garantendo così un collegamento tra le persone o i luoghi coinvolti.

Come si scrive la soluzione Spedita

Hai trovato la definizione "Inviata, come una lettera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

