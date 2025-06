Se ne fanno gustose zuppe nei cruciverba: la soluzione è Ceci

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se ne fanno gustose zuppe' è 'Ceci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CECI

Curiosità e Significato di Ceci

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Ceci, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ceci? I ceci sono legumi molto apprezzati in cucina, protagonisti di zuppe saporite e nutrienti. Ricchi di proteine e fibre, sono ideali per creare piatti gustosi e salutari. Utilizzati in molte culture, rappresentano un ingrediente versatile e ricco di storia gastronomica. La loro semplicità e bontà li rendono un must nelle ricette tradizionali. Insomma, un alimento che non può mancare nel nostro piatto.

Come si scrive la soluzione Ceci

La definizione "Se ne fanno gustose zuppe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

E Empoli

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R R P E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRATER" PRATER

