È dei Logan in un film di Steven Soderbergh nei cruciverba: la soluzione è Truffa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È dei Logan in un film di Steven Soderbergh' è 'Truffa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRUFFA

Curiosità e Significato di Truffa

La parola Truffa è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Truffa.

Perché la soluzione è Truffa? Truffa indica un inganno o frode messa in atto per ottenere qualcosa illegalmente o ingannevolmente. Si tratta di un'azione astuta e subdola, spesso legata a raggiri o trucchetti per trarre profitto alle spalle di qualcun altro. In breve, rappresenta un imbroglio che sfrutta la furbizia e l'inganno, e nel film di Soderbergh, il termine si collega alla trama di furti e sotterfugi dei Logan.

Come si scrive la soluzione Truffa

Non riesci a risolvere la definizione "È dei Logan in un film di Steven Soderbergh"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A G C I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAGICI" MAGICI

