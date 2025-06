Correzione, smentita nei cruciverba: la soluzione è Rettifica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Correzione, smentita' è 'Rettifica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETTIFICA

Curiosità e Significato di Rettifica

Approfondisci la parola di 9 lettere Rettifica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rettifica? Rettifica indica l'atto di correggere o modificare un'informazione sbagliata o imprecisa, spesso per chiarire o precisare un dato. Si tratta di una dichiarazione ufficiale che smentisce o corregge quanto pubblicato in precedenza, garantendo trasparenza e affidabilità. È uno strumento fondamentale per mantenere la credibilità e la fiducia del pubblico. In sintesi, rappresenta il modo per mettere le cose in chiaro e ristabilire la verità.

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U N V I I R G I O D I I E U E T O E M L N N A D Mostra soluzione



