FIATARE

Curiosità e Significato di Fiatare

Perché la soluzione è Fiatare? Fiatare significa emettere un respiro breve e spesso rumoroso, come quando si apre la bocca per parlare senza riuscire a pronunciare parole. È un modo di indicare un soffio o un colpo d’aria, spesso associato a emozioni come sorpresa o sollievo. In breve, descrive quel momento in cui si apre la bocca per esprimersi, anche se non si riesce ancora a parlare.

Come si scrive la soluzione Fiatare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aprire bocca per parlare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

