Appioppati, sbolognati nei cruciverba: la soluzione è Rifilati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Appioppati, sbolognati' è 'Rifilati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIFILATI

Curiosità e Significato di Rifilati

Vuoi sapere di più su Rifilati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Rifilati.

Perché la soluzione è Rifilati? RIFILATI significa essere scartati o buttati via, spesso con una sensazione di sottomissione o di aver subito qualcosa di sgradito. Deriva dall’idea di ricevere un regalo o un oggetto che si preferirebbe evitare, come se si venisse rifilati qualcosa di sgradito. È un termine colloquiale usato per descrivere situazioni in cui si viene lasciati da parte o si riceve qualcosa di poco desiderato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Appioppati come colpi ben dati

Come si scrive la soluzione Rifilati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Appioppati, sbolognati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

F Firenze

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

