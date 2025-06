Anfibio senza coda nei cruciverba: la soluzione è Anuro

ANURO

Curiosità e Significato di Anuro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Anuro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Anuro? Anuro indica un anfibio senza coda, come le rane e le rospi adulti, che perdono questa parte durante lo sviluppo. È un termine usato in zoologia per distinguere queste creature da altri anfibi con la coda, come i tritoni. Conoscere questo nome aiuta a riconoscere specie diverse e il loro ciclo di vita unico nel regno animale.

Come si scrive la soluzione Anuro

La definizione "Anfibio senza coda" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

U Udine

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N D D L R A C N I L A A O T O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LARDO DI COLONNATA" LARDO DI COLONNATA

