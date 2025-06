L amico di Topolino che mangia la naftalina nei cruciverba: la soluzione è Etabeta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L amico di Topolino che mangia la naftalina' è 'Etabeta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETABETA

Curiosità e Significato di Etabeta

La soluzione Etabeta di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Etabeta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Etabeta? Etabeta è una parola che deriva dal latino et (e) e beta (la seconda lettera dell’alfabeto) ed è usata in medicina per indicare una sostanza con effetti simili a quelli dei beta-bloccanti, utili nel trattamento di alcune patologie cardiache. In senso più ampio, rappresenta un elemento di collegamento tra due parti o concetti. È un termine che unisce e bilancia, simbolo di integrazione e complementarità.

Come si scrive la soluzione Etabeta

Stai cercando la risposta alla definizione "L amico di Topolino che mangia la naftalina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

