La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Zona di bassa pressione' è 'Area Ciclonica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AREA CICLONICA

Curiosità e Significato di Area Ciclonica

La soluzione Area Ciclonica di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Area Ciclonica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Area Ciclonica? Una zona di bassa pressione è un'area dell'atmosfera in cui l'aria si solleva, creando condizioni di instabilità e maltempo. Questa regione può portare nuvole, pioggia e venti intensi. Spesso si parla di area ciclonica per descrivere questa condizione, evidenziando un vortice di aria che influenza il clima locale. È un termine fondamentale per capire le dinamiche meteorologiche.

Come si scrive la soluzione Area Ciclonica

Stai cercando la risposta alla definizione "Zona di bassa pressione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

C Como

I Imola

C Como

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

A C E A T C C E Mostra soluzione



