Vivono in Nuova Guinea nei cruciverba: la soluzione è Papuani

PAPUANI

Perché la soluzione è Papuani? I Papuani sono i popoli indigeni che abitano la regione della Nuova Guinea, nota per le sue tradizioni uniche e culture diverse. Sono noti per le loro pratiche ancestrali, l’arte tribale e i costumi antichi che resistono nel tempo. La loro presenza testimonia la ricchezza culturale di un’isola affascinante e ancora in parte sconosciuta.

