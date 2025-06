Vivace e scoppiettante nei cruciverba: la soluzione è Pimpante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vivace e scoppiettante' è 'Pimpante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIMPANTE

Curiosità e Significato di Pimpante

Approfondisci la parola di 8 lettere Pimpante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pimpante? PIMPANTE descrive qualcosa o qualcuno pieno di energia, vitalità e entusiasmo, come un cuore che batte forte o una persona allegra e vivace. È un termine che trasmette freschezza e dinamismo, perfetto per indicare uno stato di grande vitalità. In breve, essere pimpanti significa essere energici e pieni di vita, pronti a affrontare ogni sfida con entusiasmo.

Come si scrive la soluzione Pimpante

Hai trovato la definizione "Vivace e scoppiettante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

