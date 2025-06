Si rilascia ai piloti nei cruciverba: la soluzione è Brevetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Si rilascia ai piloti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si rilascia ai piloti' è 'Brevetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BREVETTO

Curiosità e Significato di Brevetto

Hai risolto il cruciverba con Brevetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Brevetto.

Perché la soluzione è Brevetto? Il termine brevettto si riferisce a un'autorizzazione ufficiale concessa ai piloti, come i brevetti di volo, che permette loro di operare aeromobili. È un documento fondamentale nel mondo dell'aviazione, simbolo di competenza e legalità. Ottenere un brevettto significa aver superato tutti i requisiti necessari per volare in sicurezza e conformarsi alle norme vigenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dà ai neonatiSi aggiunge ai pieni votiSi mette vicino ai fumatoriSi rendono ai defuntiSi valuta pensando ai vantaggi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Brevetto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si rilascia ai piloti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

A O E L P A D L T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DELTAPLANO" DELTAPLANO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.