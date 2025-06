I seguaci della legge ai tempi di Gesù nei cruciverba: la soluzione è Farisei

FARISEI

Curiosità e Significato di Farisei

Perché la soluzione è Farisei? I Farisei erano un gruppo religioso e sociale molto influente in Israele ai tempi di Gesù. Noti per la loro stretta osservanza delle leggi religiose e delle tradizioni, spesso vengono associati a un atteggiamento rigoroso e talvolta ipocrita. La loro presenza nei Vangeli evidenzia il contrasto tra le pratiche esterne e la sincerità spirituale. Sono figure chiave per comprendere il contesto religioso dell’epoca.

Come si scrive la soluzione Farisei

F Firenze

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

I Imola

