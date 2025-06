Scialacquare, sperperare, disperdere nei cruciverba: la soluzione è Dissipare

DISSIPARE

Curiosità e Significato di Dissipare

La parola Dissipare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dissipare.

Perché la soluzione è Dissipare? Dissipare significa disperdere o far svanire qualcosa, come energia, risorse o cose materiali, rendendole meno utili o visibili. Può riferirsi a sprechi di soldi, tempo o energia che si perdono senza ottenere risultati concreti. In breve, è l'atto di far sparire o disperdere ciò che si possiede, spesso in modo inutile o inefficiente. Conoscere questo termine aiuta a gestire meglio le proprie risorse e a evitare gli sprechi.

Come si scrive la soluzione Dissipare

Se "Scialacquare, sperperare, disperdere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

