La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Relativo ad un governo di esperti' è 'Tecnocratico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TECNOCRATICO

Curiosità e Significato di Tecnocratico

Perché la soluzione è Tecnocratico? Il termine tecnocratico si riferisce a un governo o a un sistema in cui il potere è affidato a esperti e tecnici, piuttosto che a politici eletti. È caratterizzato da decisioni basate su competenze, dati e conoscenze specialistiche, puntando a soluzioni efficaci e razionali. Questo approccio può essere adottato in situazioni di crisi o per riforme strutturali, privilegiando l’efficienza rispetto alla politica tradizionale.

Come si scrive la soluzione Tecnocratico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Relativo ad un governo di esperti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

C Como

N Napoli

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

