La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello di pesce può essere misto' è 'Fritto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRITTO

Curiosità e Significato di Fritto

La soluzione Fritto di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fritto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fritto? Fritto indica un piatto preparato immergendo alimenti in olio caldo, rendendoli croccanti e saporiti. Può includere vari ingredienti come pesce, verdure o carne, spesso serviti come gustoso antipasto o secondo. La parola richiama l'arte culinaria di cottura rapida e dorata, caratteristica di molte cucine del mondo. Insomma, il fritto è un vero classico irresistibile.

Come si scrive la soluzione Fritto

Non riesci a risolvere la definizione "Quello di pesce può essere misto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

