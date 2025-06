Precipitazione in chicchi nei cruciverba: la soluzione è Grandine

GRANDINE

Curiosità e Significato di Grandine

Perché la soluzione è Grandine? La grandine è una precipitazione atmosferica formata da chicchi di ghiaccio, che si creano in ambienti temporaleschi quando le gocce d'acqua vengono sollevate in alte quote e congelano. Questi chicchi possono variare di dimensione e, a volte, causare danni a coltivazioni e veicoli. È un fenomeno naturale spettacolare ma anche potenzialmente pericoloso, soprattutto durante violenti temporali.

Come si scrive la soluzione Grandine

La definizione "Precipitazione in chicchi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

