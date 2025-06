La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Oscar Wilde scrisse quello di Dorian Gray' è 'Ritratto' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITRATTO

La parola Ritratto è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ritratto.

Perché la soluzione è Ritratto? Il ritratto è un'immagine dipinta o fotografica di una persona, che cattura il suo aspetto e spesso anche il suo carattere. È un modo per custodire nel tempo la memoria di qualcuno, riflettendo emozioni, personalità e stile di vita. Nel romanzo di Wilde, il ritratto di Dorian Gray rappresenta più di un’immagine: simbolo di moralità e corruzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Gray di un immaginario ritratto di Oscar WildeÈ famoso quello di Dorian Gray scritto da WildeOscar l autore de Il ritratto di Dorian GrayScrisse Il ritratto di Dorian GrayUn celebre lavoro di Oscar Wilde

La definizione "Oscar Wilde scrisse quello di Dorian Gray" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

A C N I I C C L O

