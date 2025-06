Onde veloci e abbondanti nei cruciverba: la soluzione è Fiotti

FIOTTI

Curiosità e Significato di Fiotti

Perché la soluzione è Fiotti? Fiotti indica un flusso abbondante e rapido di qualcosa, come acqua o liquidi. Deriva dal verbo fiottare, ovvero fuoriuscire in modo copioso. È spesso usato in modo figurato per descrivere situazioni che si verificano in grande quantità e velocità. In sintesi, rappresenta un'abbondanza di movimento o di materiale che sgorga senza sosta.

Come si scrive la soluzione Fiotti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Onde veloci e abbondanti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

