NUOVA

Curiosità e Significato di Nuova

Perché la soluzione è Nuova? Nuova indica qualcosa di recente, appena creata o uscita, in contrapposizione a vecchia che suggerisce anzianità o usura. È un termine comune per descrivere oggetti, idee o situazioni fresche e originali. Quando si parla di qualcosa appena arrivato o di ultima generazione, si usa proprio nuova. È la parola perfetta per sottolineare novità e innovazione.

Come si scrive la soluzione Nuova

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il contrario di vecchia; appena uscita", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

U Udine

O Otranto

V Venezia

A Ancona

