Li hanno retrattili i felini nei cruciverba: la soluzione è Artigli

Home / Soluzioni Cruciverba / Li hanno retrattili i felini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li hanno retrattili i felini' è 'Artigli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTIGLI

Curiosità e Significato di Artigli

Approfondisci la parola di 7 lettere Artigli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Artigli? Gli artigli sono le unghie retrattili dei felini, come gatti e leoni, che si estendono solo quando necessario per cacciare o difendersi. Questa caratteristica permette loro di essere silenziosi e agili, proteggendo le unghie quando non sono in uso. Gli artigli sono strumenti essenziali per la sopravvivenza dei felini e un esempio di adattamento evolutivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li hanno bassi le ballerineLi hanno certe scaleGli show di successo li hanno elevatiCerte camicie li hanno di ricambioHanno in testa un idea che li assilla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Artigli

Se "Li hanno retrattili i felini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

E R T E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETTE" RETTE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.