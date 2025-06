Fermare l auto con il pedale centrale nei cruciverba: la soluzione è Frenare

FRENARE

Curiosità e Significato di Frenare

La soluzione Frenare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Frenare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Frenare? Frenare significa rallentare o fermare un veicolo premendo il pedale centrale, chiamato anche freno. È un'azione fondamentale per garantire sicurezza e controllo durante la guida, permettendo di ridurre la velocità o stop completamente in modo graduale e preciso. Saper usare correttamente il freno è essenziale per una guida responsabile e sicura su strada.

Come si scrive la soluzione Frenare

Hai davanti la definizione "Fermare l auto con il pedale centrale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

N C L E O L T M E I Mostra soluzione



