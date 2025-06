Fa parte del pianoforte nei cruciverba: la soluzione è Tastiera

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa parte del pianoforte

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa parte del pianoforte' è 'Tastiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASTIERA

Curiosità e Significato di Tastiera

Hai risolto il cruciverba con Tastiera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tastiera.

Perché la soluzione è Tastiera? La parola tastiera si riferisce alla parte del pianoforte composta dai tasti, che permette di suonare le note. È anche il componente principale di molti strumenti elettronici come computer e sintetizzatori. La tastiera è un elemento fondamentale per creare musica e digitare testi, collegando tecnologia e arte in modo semplice e intuitivo. Insomma, un vero e proprio cuore digitale e musicale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fa parte dell impianto d alimentazione di un motoreFa parte del lettoFa parte del BeneluxFa parte della famigliaFa parte dell Indonesia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tastiera

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fa parte del pianoforte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

M R N I I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIRINO" MIRINO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.