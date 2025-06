È venduta in tagli nei cruciverba: la soluzione è Carne

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È venduta in tagli' è 'Carne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARNE

Curiosità e Significato di Carne

Perché la soluzione è Carne? La parola si riferisce a ciò che viene suddiviso in porzioni per essere venduto, come petto, lombata o fesa. Si tratta di un termine usato nel settore alimentare, soprattutto per indicare le diverse parti di carne disponibili sul mercato. Quindi, quando si parla di venduta in tagli, si fa riferimento alle varie sezioni in cui viene suddivisa e proposta questa alimento.

Come si scrive la soluzione Carne

Stai cercando la risposta alla definizione "È venduta in tagli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

